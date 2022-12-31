إنقاذ 4 أشخاص بعد سقوط مروحية بأمريكا.. لكن من المنقذ؟

2022/12/31 | 13:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ساعد لاعب الوسط لفريق Bucs لكرة القدم الأمريكية، بلين غابيرت، في إنقاذ أربعة أشخاص كانوا في مروحية (هليكوبتر) تحطمت في تامبا، قبالة جزيرة ديفيس بولاية فلوريدا.حيث كان الأربعة في جولة بالمروحية، ثم تحطمت المروحية بعد أن حدث بها عطل، بالقرب من جزيرة ديفيس، ولم يصب أي منهم بجروح.

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