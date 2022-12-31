3 مكاسب حققها منتخب العراق من مواجهة الكويت التحضيرية لخليجي 25

2022/12/31 | 13:50 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منتخب العراق يأمل بحصد لقب خليجي 25 (الاتحاد العراقي/ Getty)

حقق منتخب العراق بكرة القدم فوزاً معنوياً مهماً على نظيره الكويتي بهدف دون رد، في المباراة الودية التي جمعتهما على ملعب الميناء في البصرة، الجمعة، قبل انطلاق بطولة كأس الخليج، المقررة في السادس من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، وعادت هذه المباراة بعدة فوائد ومكتسبات لكتيبة "أسود الرافدين".

معادلة الانتصارات

يُعد هذا اللقاء التاسع الذي يجمع المنتخبين ضمن الإطار الودي، إذ تمكن المنتخب الكويتي من تحقيق الفوز في مناسبتين وديتين فيما حقق العراق فوزاً وحيداً العام الماضي في اللقاء الذي جمعهما في كانون الثاني الفائت بالبصرة وانتهى (2 - 1)، فيما انتهت خمس مواجهات بالتعادل، وبهذا الفوز تساوى سجل الانتصارات بتحقيق كل منتخب لفوزين على الآخر.

تجربة أولى

ونجح المدرب الإسباني خيسوس كاساس في أول تجربة رسمية له مع المنتخب العراقي، بعد تعاقد اتحاد كرة القدم العراقي معه مؤخراً، وإثر تجارب سابقة مع مدربين أجانب لم يكتب لها النجاح خلال تصفيات كأس العالم الأخيرة حيث أخفق المنتخب العراقي بالوصول إلى مونديال قطر 2022، ومن قبلها بطولة كأس العرب التي ودعها المنتخب العراقي من الدور الأول.

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مصالحة الجماهير

ولهذا الفوز جانب إيجابي مهم، بعد أن أعاد الثقة للجماهير الرياضية بقدرة المنتخب العراقي على تحقيق الانتصارات على أرضه وبين جماهيره والتي تعول كثيراً على الملاك التدريبي الإسباني بقيادة المنتخب للقب بطولة كأس الخليج العربي، خصوصاً أن المسابقة تعود للعراق بعد غياب دام 43 عاماً، وتجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي حقق اللقب في ثلاث مناسبات سابقة، أولاها على أرضه في بغداد عام 1979 وثانيتها في مسقط عام 1984 وثالثتها في الرياض عام 1988 وهو اللقب الأخير الذي دخل خزائن الكرة العراقية.

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