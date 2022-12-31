2022/12/31 | 14:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 3 دقائق

نيوزيلندا أول دولة تحتفل بالعام الجديد 2023

منذ 40 دقيقة

المرور العامة تقرر عدم تغريم أي مواطن اليوم بمناسبة رأس السنة الميلادية

منذ 18 ساعة

10 من بين أفضل اختراعات عام 2022

منذ 19 ساعة

ثغرة في نظام (IOS 16)..



هذا ما تفعله بآيفون

منذ يومين

فاكهة تمنع حدوث النوبة القلبية

منذ يومين

خبير معلومات: خروق خطيرة في تطبيقين مشهورين تسمح بـ”التجسس والتسلل”

منذ يومين

وزير التعليم يفتتح بوابة النصر بجامعة الأنبار

منذ يومين

دفاعاً عن المبرقع

منذ 3 أيام

تحذير لمستخدمي آيفون وأندرويد

منذ 3 أيام

النزاهة تضبط أحد أعضاء اللجان الطبية في الديوانية متلبساً بجريمة الرشوة

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية مهنئاً بالعام الجديد: كلنا أمل أن يكون عام سلام ووئام) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية مهنئاً بالعام الجديد: كلنا أمل أن يكون عام سلام ووئام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).