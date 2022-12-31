الاحصاء التركية: العراق ثالث اكبر مستورد من تركيا بأكثر من مليار دولار خلال شهر

2022/12/31 | 14:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الاحصاء التركية، ان العراق جاء ثالثا كأكبر مستورد من تركيا في شهر تشرين الثاني الماضي.وقالت الهيئة في تقرير، ان “صادرات تركيا لشهر تشرين الثاني بلغت 21 مليارا و900 مليون دولار، مسجلة ارتفاعا بنسبة 2.1 بالمئة، مقارنة بنفس … Readmore

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