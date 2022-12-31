بارزاني: هنالك فرصة لحل القضايا العالقة بين المركز والاقليم

2022/12/31 | 14:05 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبدى رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم السبت، تفاؤله بوجود فرصة لحل القضايا العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، مؤكداً دعمه لتنفيذ الاتفاق السياسي الذي سبق تشكيل الحكومة.وقال بارزاني: “أهنئ – بأحر التهاني والتبريكات- جميع مواطني إقليم كردستان … Readmore

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