مركز طبي متخصص تابع للعتبة الحسينية يعالج أكثر من (110) ألف مراجع خلال 2022

2022/12/31 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مركز السيدة زينب الكبرى الجراحي

التخصصي للعيون التابع للعتبة الحسينية

المقدسة، اليوم السبت، 31 كانون الأول،

2022 استقبال أكثر من ١١٠ ألف مراجع خلال

عام واحد.





وقال مُدير المركز عدي السلامي لوكا

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