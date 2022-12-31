كربلاء تحدد تسعيرة المولدات الاهلية لشهر كانون الثاني 2023

2022/12/31 | 14:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر حكومي، السبت، بان الحكومة

المحلية في كربلاء حددت تسعيرة

المولدات الاهلية لشهر كانون الثاني 2023.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان "الحكومة المحلية حددت

تسعيرة المولدات الاهلية لشهر

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