2022/12/31 | 14:20 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مهنئاً بالعام الجديد..



رئيس الجمهورية: نجدد سعينا من أجل توحيد الطاقات للبناء المركز الخبري الوطني.

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