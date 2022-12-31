2022/12/31 | 14:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 31 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: شهدت الساحة العراقية في العام 2022 تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية حاسمة،...

ظهرت المقالة العراق في 2022 ..



صراع سياسي خطير ختمه تشكيل الحكومة أولاً على المسلة.

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