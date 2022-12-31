السوق السوداء تحرق تذاكر خليجي 25

2022/12/31 | 14:30 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حالة من الفوضى تشهدها منافذ بيع تذاكر كأس الخليج “خليجي 25” في البصرة مع اطلاق التذاكر للبيع عبر المنافذ المباشرة.وبسبب السوق السوداء ارتفعت أسعار التذاكر للتضاعف فئة الـ10 دولارات (15 ألف دينار تقريباً) مقابل 40 ألف دينار.وحرص المشجعون على التوافد على منافذ البيع من ساعات الصباح الاولى لليوم السبت.وكان اتحاد […]

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