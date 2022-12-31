عمرو دياب يتصدر الترند بـ«سنجل».. ويحطم أرقاماً قياسية

2022/12/31 | 14:39 - المصدر: قناة التغيير

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احتل الفنان المصري المتألق عمرو دياب ترند موقع التغريدات الصغيرة «تويتر» خلال الساعات الماضية عقب طرحه أحدث أغانيه «سنجل».الأغنية التي لاقت ترحيب جماهير الفنان دياب هي من كلمات بهاء الدين محمد، لحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، تسجيل أندرو داود وشيري شكري وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.كما طرح عمرو دياب أيضاً أغنية «ماتيجي نفك» من كلمات وألحان محمد يحيى، وتوزيع وسام عبد المنعم.وأحيا مؤخراً حفلاً غنائياً بدولة الكويت، قدم خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياته التي يعشقها جمهوره ومحبوه.تحطيم الأرقام القياسيةوسلّط الحساب الرسمي لجائزة «ورلد ميوزيك أورد» العالمية الضوء على تربع الهضبة عمرو دياب قائمة أفضل فنان عربي لعام 2022 عبر منصة أنغامي.كما أشار حساب الجائزة إلى أن عمرو دياب الفنان الأكثر متابعة على المنصة بـ 16.1 مليون متابع، كما أنه النجم العربي الأسطوري الأكثر مشاهدة على أنغامي مع اقتراب نهاية عام 2022.وأعلنت منصة أنغامي الموسيقية عن تخطي أغاني عمرو دياب حاجز المليار استماع كأول مطرب عربي يحقق هذا الرقم.

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