كرواتيا على أعتاب دخول منطقة اليورو.. وإلغاء قيود الدخول أمام الأوروبيين

2022/12/31 | 14:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت كرواتيا العد العكسي لبدء اعتماد العملة الأوروبية الموحدة وإلغاء الإجراءات الحدودية أمام حاملي جوازات السفر الأوروبية، محطتان رئيسيتان لهذه الدولة منذ انضمامها للاتحاد الأوروبي قبل نحو عقد من الزمن.

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