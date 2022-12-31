تيار الحكمة يحدد عمل هيئة المساءلة والعدالة بعد تحويل ملفها للقضاء

2022/12/31 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف تيار الحكمة، بزعامة عمار الحكيم، اليوم السبت، عن موقفه بشأن حل هيئة المساءلة والعدالة، مؤكداً أنه لم ينسف عملها بل تحويلها لملف قضائي بحت.

وقال القيادي في التيار فادي الشمري، لـ(بغداد اليوم)، إن "حل هيئة المساءلة والعدالة لا يعني نسف عملها بل تحويلها لملف قضائي بحت وجهاز تنفيذي صغير في الامانة العامة لإنهاء حالة الترهل الوظيفي وحالات الابتزاز السياسي"، مؤكداً أنه "تم نقل الملف ليكون بعهدة القضاء وهو من يكون حاكماً عليه".

وأشار الشمري الى أن "موضوع حل هيئة المساءلة والعدالة هو مبدأ دستوري في محدودية وقت الهيئات الانتقالية وضرورة حلها بمجرد انتهاء اعمالها".

وتابع القول إن "عمل الهيئة مضى فيه الفاعل السياسي الشيعي منذ 2014 وحلت بعض الهيئات ومنها دعاوي الملكية".

وفي وقت سابق، اعترضت هيئة المساءلة والعدالة والتي تعرف بهيئة "اجتثاث البعث" على طلب حكومي بنقل ملفاتها إلى القضاء في خطوة لحلها وفق الاتفاقات السياسية المبرمة بهذا الاتجاه، مؤكدة رفضها القرار الحكومي، واعتبار أي خطوة بهذا الاتجاه معارضة للقانون.

وأُبرم الاتفاق السياسي داخل تحالف "قوى الدولة" وضم: "الإطار التنسيقي"، وتحالف "السيادة"، والقوى الكردية.



وسبق تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، ونصّ على جملة من الاتفاقات والتفاهمات بين تلك القوى، كشروط لتشكيل الحكومة، وكان من بينها حل هيئة المساءلة والعدالة، وتحويلها إلى ملف قضائي.

تحرير: أ.ق

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