مقتل 13 ارهابيا بسبع ضربات جوية في منطقة نارين ضمن عمليات ديالى

2022/12/31 | 14:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

اعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، قتل 13 ارهابيا بسبع ضربات جوية في منطقة نارين ضمن عمليات ديالى.

وذكر بيان للقيادة تلقته (بغداد اليوم ) انه "خلال 48 ساعة الماضية ووفقاً لمعلومات استخبارية في غاية الدقة لمديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق المباشر مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة وصقور الجو نفذت سبع ضربات جوية في منطقة نارين ضمن قاطع عمليات ديالى حيث أسفرت عن قتل 13 أرهابيا وعلى رأسهم القيادي أمير القاطع ( رائد محمد صالح الكروي ) المكنى ابو الزبير في معسكر ما يسمى معسكر خالد بن الوليد وهو المسؤول عن قتل المواطنين والقوات الأمنية".

وتابع انه "تم كذلك رصد احد عناصر عصابات داعش الإرهابية وهو يرتدي حزام ناسف ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة وتم تزويد صقور الجو بمعلومات عنه وتمكنت من قتله بواسطة طائرة سزنا كرفان".

واضاف أن "تقاطع المعلومات والعمل المشترك كانت له نتائج عالية المستوى في قتل وملاحقة عصابات داعش الإرهابية ضمن قاطع المسؤولية في منطقة نارين التي ذاق بها الإرهاب الضربات الموجعة على يد الشجعان في قطعاتنا الأمنية البطلة".

وكان مصدر امني قد كشف في وقت سابق عن بدء تطويق منحدرات منطقة ناريين شمال شرق المحافظة لمنع هروب عناصر تنظيم داعش .

وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم)، إن "قوات امنية مشتركة بدات بتطويق كامل لمنحدرات منطقة ناريين في عمق حوض حمرين (90كم شمال شرق بعقوبة) من كل الجهات لمنع هروب خلايا داعش بعد قصف اثنين من اوكارها مساء يوم امس من قبل الطيران الحربي".

واضاف، أن "تطويق ناريين ياتي من اجل تمشيط مناطق القصف الطيران الحربي بعد ورود معلومات بانها قتلت 10 من الارهابيين ".

وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الأربعاء الماضي استهداف وكرين بداخلهما 10 عناصر إرهابية في محافظة ديالى.

تحرير : ع ك

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