2022/12/31 | 14:57 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الداخلية يوجه مفارز المرور بعدم محاسبة سائقي المركبات بمناسبة رأس السنة الميلادية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/31 | 14:57.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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