2022/12/31 | 14:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتراجعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 69.2%.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسلا تنهي أسوأ عام لها وسط مخاوف من اضطراب الإنتاج والطلب) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسلا تنهي أسوأ عام لها وسط مخاوف من اضطراب الإنتاج والطلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).