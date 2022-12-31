الدولار ونوم النواب

2022/12/31 | 14:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

دخل النائب إلى الاستوديو يرتدي أفخر

البدلات، ليعلن أن مرحلة صعود الدولار

ستنتهي إلى غير رجعة، بعدها ظهرت

النائبة الهمامة لتطلق أناشيد الفرح

بأن الخير قادم، ولكي تكتمل فصول

المسرحية أخب

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