ثورة الملاعب الخضراء

2022/12/31 | 14:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

بافتتاح ملعب الميناء الأولمبي، في

مدينة البصرة العزيزة، تكون ثورة

الملاعب في وطننا الحبيب قد بلغت الحدّ

الذي نتمنّى أن تكون بداية لاستضافة حدث

يجعلنا ضمن مصاف الدول التي يمكنها أن

ت

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