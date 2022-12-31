فُرقاء في ظُلمة الميناء

2022/12/31 | 14:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: إياد الصالحي

ليس معقولاً أن تطفو على سطح العلاقة

المهنيّة والرسميّة بين اتحاد كرة

القدم ووزارة الشباب والرياضة،

الراعيتان لتنظيم بطولة كأس الخليج

العربي لكرة القدم في مدينة البصرة،

ثرثراتِ مؤيّ

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