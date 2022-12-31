بالتوازي مع تفشّي كورونا في الصين.. إليكم قائمة بالدول الأوروبية التي تفرض قيودًا على الوافدين منها

2022/12/31 | 15:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفرض المزيد من الدول قيودًا على المسافرين الآتين من الصين، وسط ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.وإحدى تلك الدول إيطاليا، التي تطلب الآن من الاتحاد الأوروبي أن يحذو حذوها.

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