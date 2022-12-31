بمشاركة 22 لاعباً.. المنتخب الوطني يخوض وحدة تدريبية جديدة في البصرة

2022/12/31 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أجرَى المنتخب الوطنيّ وحدةً تدريبيةً خفيفة الشدة واستشفائيّة، اليوم السبت، في مركز تدريبات المدينةِ الرياضيّة بمدينة البصرة تحضيراً للدخولِ في منافسات خليجي 25.

التدريباتُ شارك فيها (22) لاعباً هم كل من : جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، علي عبادي، ، ضرغام إسماعيل، إبراهيم بايش ، علي فائز ، مصطفى ناظم ، زيد تحسين ، آسو رستم ، علاء عباس ، مؤمل عبد الرضا ، أحمد يحيى ، محمد علي عبود، حسين علي ، مناف يونس ، أمير العماري ، ريوان أمين ، حسين عمار، حسن عبد الكريم ، حسين جبار ، شيركو كريم، والأخير شارك في تدريباتِ اليوم بشكلٍ طبيعي.

بينما منحت الراحة السلبيّة للاعب أحمد فرحان والتي قد تستمر يومين إضافيين بناءً على توجيهاتِ الجهاز الطبي.

ابتدأت الوحدةُ التدريبيّة بمحاضرةٍ قصيرةٍ من قبل المدرب خيسوس كاساس، تحدثَ من خلالها عن بعض الجوانب الفنيّة التي رافقت مواجهة الأمس، بعدها قسّم الجهاز الفني اللاعبين على مجموعاتٍ مختلفة، وذلك وفق دقائق اشتراكهم في مباراة الأمس ضد الكويت، حيث تنوعت تدريباتهم حسب كل مجموعة، بينما جاءت بشكلٍ أقل بالنسبة للاعبين مصطفى ناظم وضرغام إسماعيل وأمير العماري، إضافةً إلى إبراهيم بايش الذي تعرضَ إلى كدمةٍ خفيفةٍ في الرسخ الخلفي للقدم فضّل على إثرها الجهازُ الطبي بالتشاور مع المدرب بأن تكون خفيفة.

ومن المؤمل أن يواصلَ المنتخب الوطنيّ تدريباته غداً الأحد، وأن يكثف منها بشكل تصاعدي تحضيراً للدخول والمشاركة في خليجي 25 ، حيث يخوض منتخبنا الوطني المباراةَ الافتتاحيّة أمام منتخب سلطنة عمان في السادس من كانون الثاني المقبل.

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