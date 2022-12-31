نهاية معركة استمرت أعواماً.. الكونغرس يكشف إقرارات ترامب الضريبية

2022/12/31 | 15:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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نشرت لجنة بمجلس النواب الأمريكي الذي يهيمن عليه الديمقراطيون أمس الجمعة الإقرارات الضريبية التي قدمها الرئيس السابق دونالد على مدى 6 سنوات في تحرك استثنائي قبل أيام من تولي الجمهوريين السيطرة على المجلس.

ويأتي نشر إقرارات ترامب عن الأعوام من 2015 إلى 2020 في ختام معركة استمرت عدة سنوات بين الرئيس الجمهوري السابق والمشرعين الديمقراطيين، لم تٌحسم إلا بأمر من المحكمة العليا الأمريكية في الشهر الماضي.

وستكون البيانات الضرايبية الخاصة بترامب متاحة الآن للتحقيقات المتعمقة من الصحافيين وخبراء الضرائب المستقلين وغيرهم، اعتباراً من الآن حتى الانتخابات الرئاسية عام 2024، ويمكن أن تسلط الضوء على ثروة ترامب وأدائه في مجال الأعمال والسبل التي انتهجها لتقليص التزاماته الضريبية.

وتظهر السجلات أن دخل ترامب والتزاماته الضريبية شهدت تقلبات كبيرة خلال السنوات من 2015 حتى 2020 خلال أول محاولة يقوم بها لدخول البيت الأبيض وفترته الرئاسية في المنصب.

وتظهر هذه السجلات أن ترامب وزوجته ميلانيا تمكنا من تقليص الضرائب على الدخل إلى الحد الأدنى أو لم يدفعا ضرائب في بعض هذه السنوات، من خلال إعلان خصومات وخسائر.

وقال الديمقراطيون في وقت سابق إن تحقيقاً أظهر تراخياً في الرقابة على إقرارات ترامب من جانب وكالة الإيرادات الداخلية (الضرائب الأمريكية).

وقال رئيس لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب، ريتشارد نيل في بيان: “نتائجنا بسيطة… لم تبدأ وكالة الإيرادات الداخلية مراجعتها الإلزامية للرئيس الأسبق إلا بعد أن تقدمت بطلبي الأول”.

وطلب نيل إقرارات ترامب لأول مرة عام 2019.

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