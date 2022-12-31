محافظ البنك المركزي يصف ارتفاع سعر الدولار بالمؤقت

2022/12/31 | 15:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكد محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، اليوم السبت، بأن ارتفاع سعر الدولار مؤقت.

وذكر المكتب الإعلامي للبنك المركزي، أن "المحافظ اجرى زيارة ميدانية لعدد من المصارف التي باشرت ببيع العملة الأجنبية"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف أن "المحافظ حث إدارات المصارف على تسهيل إجراءات بيع العملة الأجنبية إلى المواطنين الراغبين في الحصول عليها لأغراض السفر والعلاج وغيرها"، مشيراً إلى أن "البنك المركزي اتخذ عددا من القرارات التي تسهم في تحقيق الاستقرار في سوق العملة الأجنبية".وأكد مخيف بحسب البيان أنه "سيتم مضاعفة منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية لتلبية احتياجات المسافرين، مع إمكانية زيادة مبلغ الحصة الأسبوعية المخصصة للمصارف".ووصف أن "ارتفاع سعر الصرف حالة مؤقتة جاءت بعد تأثيرات داخلية وخارجية لتطبيق المعايير الدولية، إذ نجح البنك في التصدي لها والتقليل من آثارها في الاقتصاد العراقي".

وشدد على "عدم إثارة مخاوف الرأي العام بشأن ارتفاع أسعار صرف الدولار، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المضاربين"، مبينا أن "وضع العراق أفضل بكثير من دول أخرى ولا مجال لمقارنته بها".يذكر أن البنك المركزي العراقي اتخذ سلسلة من القرارات لإعادة سوق العملة الأجنبية إلى وضعه الطبيعي.

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