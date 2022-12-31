محافظ البنك المركزي: ارتفاع الدولار حالة مؤقتة ونجحنا في التصدي لها

2022/12/31 | 15:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

اعتبر محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، السبت، أن الارتفاع في سعر الصرف كانت حالة مؤقتة، مؤكدا أن البنك نجح في معالجتها,.

وقال مخيف في بيان على هامش زيارته عددا من المصارف أنه "ستتم مضاعفة منافذ المصارف لبيع العملة الأجنبية لتلبية احتياجات المسافرين، مع إمكانية زيادة مبلغ الحصة الأسبوعية المخصصة للمصارف".

ووصف أن "ارتفاع سعر الصرف حالة مؤقتة جاءت بعد تأثيرات داخلية وخارجية لتطبيق المعايير الدولية"، مؤكدا أن "البنك نجح في التصدي لها والتقليل من آثارها في الاقتصاد العراقي".

وشدد على "عدم إثارة مخاوف الرأي العام بشأن ارتفاع اسعار صرف الدولار، وضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المضاربين"، لافتا الى أن "وضع العراق أفضل بكثير من دول أخرى ولا مجال لمقارنته بها".

وحث إدارات المصارف، على تسهيل إجراءات بيع العملة الأجنبية إلى المواطنين الراغبين في الحصول عليها لأغراض السفر والعلاج وغيرها، مشيراً إلى أن البنك المركزي العراقي اتخذ عددا من القرارات التي تسهم في تحقيق الاستقرار في سوق العملة الأجنبية.

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