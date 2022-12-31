إسبانيول يدرس الانسحاب من مواجهة برشلونة في الدوري

2022/12/31 | 15:57 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أثار قرار محكمة المنازعات المركزية الإسبانية، بإعفاء مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي من الإيقاف، حالة من الغضب لدى نادي إسبانيول، وذلك قبيل لقاء الفريقين اليوم في الدوري الإسباني.وكان ليفاندوفسكي قد طرد من مباراة برشلونة وأوساسونا في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني قبل توقف المسابقة بسبب كأس العالم 2022، وذلك بعد حصوله على إنذارين، […]

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