سببّوا الفوضى والتخريب.. إليكم أسوأ ما فعله السياح المشاغبون خلال عام 2022

2022/12/31 | 16:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في عام 2022، شهد العالم عودة السفر مجدّدًا، وترافق معه عودة جميع السلوكيات السيئة والغريبة من قبل السيّاح المشاغبين.

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