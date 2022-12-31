2022/12/31 | 16:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سُمع دوي عشرة انفجارات على الأقلّ في العاصمة الأوكرانية كييف بعد ظهر السبت، على ما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس، فيما دعت السلطات المحلية السكان إلى الاحتماء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوي انفجارات في كييف والسلطات تدعو السكان إلى الاحتماء) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوي انفجارات في كييف والسلطات تدعو السكان إلى الاحتماء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).