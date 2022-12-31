2022/12/31 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن هدر مبلغ (1,098,543,127) مليار دينارٍ من المال العام في مُديريَّة زراعة ميسان، مُشيرةً إلى أنَّه تمَّ صرف المبلغ لمشروعي محطات البحوث والفستق الحلبي في المحافظة، وهما من المشاريع المُتلكِّئة المُقترحة من قبل وزارة الزراعة، لافتةً إلى ضبط إضبارتي المشروعين اللذين تمَّ إلغاؤهما من قبل الوزارة؛ لعدم وجود دراسة جدوى حول إمكانيَّة إقامتهما.

الدائرة أشارت في بيان صحفي إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى جامعة ميسان، رصد حصول تجاوزٍ في الصرف على التخصيصات الماليَّة في موازنة عام 2021، مُبيِّنةً أنَّ حجم التجاوز بلغ (1,573,225,000) مليار دينار، مُنوِّهةً بأنَّ الفريق تمكَّن بعد التحرِّي والتدقيق من ضبط الأوليات الخاصَّة بسحب مبلغٍ من حساب الجامعة لدى مصرف الرشيد.

وتمكَّن الفريق، بحسب البيان في عمليَّةٍ أخرى من ضبط (5) كمبيالات مُستحقة الدفع وغير مُسدَّدةٍ من قبل المُستفيد وكفلائه في أحد فروع مصرف الرافدين في مدينة العمارة، مُوضحـةً أنَّ إجـمالي مبالغ الكمبـيالات التي تمَّ صـرفها خلافاً للتعليمات، بلغ مع الفائدة (300,000,000) مليون دينارٍ.

وفي دائرة صحَّة المحافظة، تمَّ ضبط مخالفاتٍ في عقدين لشراء أجهزةٍ طبيَّةٍ بمبلغ (156,805,000) مـليون ديـنارٍ، وأفـادت دائـرة التحقـيقـات بـوجود مُخـالــفـاتٍ في التعاقد لشراء أجهزة ناظور وعلاجٍ طبيعيٍّ، فضلاً عن عدم مُراعاة تنفيذ المادة (رابعاً/ ب) من تعليمات المُوازنة لعام 2019، التي نصَّت على عدم الدخول بأيِّ التزامٍ تعاقديٍّ بعد تاريخ 2019/12/15.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’تسببا بهدر أكثر من مليار’.. ضبط أوليات مشروعين تم إلغاؤهما في ميسان) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’تسببا بهدر أكثر من مليار’.. ضبط أوليات مشروعين تم إلغاؤهما في ميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).