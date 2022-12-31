الصدر يهنئ بمناسبة رأس السنة الميلادية

2022/12/31 | 16:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم السبت، إلى إحياء مناسبة رأس السنة الميلادية “بما يرضي الله سبحانه وتعالى”.وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، “إننا إذ نهنئ العالم المسيحي عموماً ومسحيي العراق بالخصوص بمناسبة رأس السنة الميلادية فإننا نتمنى لأحبتنا مسيحيي العراق السلام والأمان في ربوع بلدهم الحبيب وأن يبعد عنهم الشرور من الإرهابيين والظالمين والمتشددين”.

وأضاف، “كما ونتمنى أن يكون إحياء هذه المناسبة بما يرضي الله سبحانه وتعالى ورسله محمد (صل الله عليه وآله، وعيسى سلام الله عليه) والابتعاد عن المعاصي التي تنزل البلاء والوباء”.

وأتم الصدر: “سلام على اخوتنا في الوطن والإنسانية ورحمة الله وبركاته”.

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