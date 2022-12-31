بغداد أولا وأربيل ثانيا بالانتهاكات.. 2022 يزيد أوجاع صحفيي العراق

2022/12/31 | 16:22 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يودّع العراق عام 2022 بتراجع في حرية الصحافة مع اتساع ظاهرة الإفلات من العقاب وعدم جدية الدولة في حماية الصحفيين، فضلا عن زيادة الخروقات واستمرار الانتهاكات، ومشاريع قوانين لتقييد حرية التعبير.

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