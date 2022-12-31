القبض على أربع متهمات بجريمة قتل في بغداد

2022/12/31 | 16:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة بغداد الرصافة، اليوم السبت، عن القاء القبض على اربع متهمات بجريمة قتل.

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