البيئة تكشف عن إعداد خطة للمسح الإشعاعي في العراق

2022/12/31 | 16:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وزارة البيئة، اليوم السبت، عن إعداد خطة للمسح الإشعاعي في العراق.

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