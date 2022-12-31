2022/12/31 | 16:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ovaoukYX2wE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رئاسات اللجان.. عسل التشريع يثير شهية دب التلميع) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رئاسات اللجان.. عسل التشريع يثير شهية دب التلميع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).