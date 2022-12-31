2022/12/31 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - الصحة تحذر من الألعاب النارية أثناء الاحتفالات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من الصحة بشأن احتفالات رأس السنة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من الصحة بشأن احتفالات رأس السنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).