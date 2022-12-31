النزاهـة تكشف ملفات فساد في ميسان

2022/12/31 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

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النزاهـة تضبط أوليات مشروعين تمَّ إلغاؤهما في زراعة ميسان

1,5 مليار دينار مقدار التجاوز على التخصيصات المالية بجامعة ميسان

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