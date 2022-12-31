الصدر يغرد في ليلة رأس السنة

2022/12/31 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -النجف

هنأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، العالم المسيحي عموماً ومسيحي العراق خصوصاً بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وقال الصدر في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم) "إننا إذ نهنئ العالم المسيحي عموماً ومسيحي العراق بالخصوص بمناسبة رأس السنة الميلادية، فإننا نتمنى لأحبتنا مسيحي العراق السلام والأمان في ربوع بلدهم الحبيب وأن يبعد عنهم الشرور من الإرهابيين والظالمين والمتشددين".

أدناه نص التغريدة:

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