الصحة تحذر من الألعاب النارية: سجلنا إصابات خطيرة

2022/12/31 | 17:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب مشكلة الألعاب النارية في ليلة رأس السنة وغيرها .

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