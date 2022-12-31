البنك المركزي يعلن مضاعفة منافذ المصارف لبيع الدولار

2022/12/31 | 17:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن البنك المركزي، اليوم السبت عن

مضاعفة منافذ المصارف لبيع العملة

الأجنبية لتلبية احتياجات المسافرين.





وقال المكتب الإعلامي للبنك المركزي

العراقي في بيان صحفي ان "محافظ البنك

المركزي العراقي

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