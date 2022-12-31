تسببا بهدر أكثر من مليار.. النزاهة: ضبط أوليات مشروعين تم إلغاؤهما في ميسان

2022/12/31 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت هيئة النزاهة، السبت، عن هدر مبلغ (1,098,543,127) مليار دينار من المال العام في مديرية زراعة ميسان، مشيرة إلى أنه تم صرف المبلغ لمشروعي محطات البحوث والفستق الحلبي في المحافظة.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة، إن "فريق عمل مكتب تحقيق ميسان الذي انتقل إلى جامعة ميسان، رصد حصول تجاوزٍ في الصرف على التخصيصات المالية في موازنة عام 2021"، مُبينة أن "حجم التجاوز بلغ (1,573,225,000) مليار دينار".

ونوهت، أن "الفريق تمكن بعد التحري والتدقيق من ضبط الأوليات الخاصة بسحب مبلغ من حساب الجامعة لدى مصرف الرشيد".

وتابعت، أن "الفريق تمكن في عمليَّة أخرى من ضبط (5) كمبيالات مُستحقة الدفع وغير مُسددة من قبل المُستفيد وكفلائه في أحد فروع مصرف الرافدين في مدينة العمارة"، مُوضحـة، أن "إجـمالي مبالغ الكمبيالات التي تمَّ صرفها خلافاً للتعليمات، بلغ مع الفائدة (300,000,000) مليون دينار".

وأردفت، أنه "في دائرة صحة المحافظة، تم ضبط مخالفات في عقدين لشراء أجهزة طبية بمبلغ (156,805,000) مليون دينارٍ"، وأفادت دائرة التحقيقات بـ"وجود مُخالـفاتٍ في التعاقد لشراء أجهزة ناظور وعلاج طبيعي، فضلاً عن عدم مراعاة تنفيذ المادة (رابعاً/ ب) من تعليمات الموازنة لعام 2019، التي نصَّت على عدم الدخول بأيِّ التزامٍ تعاقدي بعد تاريخ 2019/12/15".

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