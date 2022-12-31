مركز يكشف عن المولات المغلقة والمفتوحة في بغداد تزامناً مع ليلة رأس السنة

2022/12/31 | 17:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشف مدير المركز العراقي الاقتصادي السياسي وسام حدمل الحلو، السبت، عن إغلاق عدد من المولات التجارية في العاصمة بغداد تزامناً مع ليلة رأس السنة الميلادية.

وذكر الحلو في بيان، أن "عدداً من إدارات المولات التجارية في جانب الكرخ والرصافة قد أعلنت بشكل رسمي عن الإغلاق ولمدة يوم واحد وذلك تزامناً مع ليلة رأس السنة الميلادية، وأن المولات التي سوف تغلق اليوم السبت كالتالي:1.بغداد مول (الحارثية)الكرخ2.مول المنصور/ كرخ3.مول زيونة/رصافة4.دريم ستي مول/ رصافة5.مول تاون سنتر / الكرخ

وأضاف الحلو، أن "عدداً آخر من المولات التجارية في العاصمة بغداد في جانب الكرخ والرصافة قد أعلنت أنها سوف تكون مفتوحة وخصصت فعاليات ومسابقات تزامنا مع احتفالات رأس السنة وخصصت دخول المولات الى العوائل فقط بدون دخول الشباب، وأن المولات التي سوف تكون مفتوحة اليوم السبت كالتالي:1.بابلون مول/كرخ2.



مول النخيل/رصافة3.مول القاهرة/رصافة4.



مول الواحة/ الجاردية/رصافة5.مول عشتار/رصافة

وتابع، أن "بغداد تشهد بناء عدد من المولات التجارية في جانب الكرخ والرصافة وفي أماكن وشوارع مهمة وحيوية مما يسبب زخم مروري كبير في أيام العطل الرسمية وفي أيام الأعياد والمناسبات وأن أغلب المولات التجارية قد حصلت على موافقات استثمارية على مدار الحكومات السابقة من عام 2003 إلى اليوم ويشهد البعض منها لغطاً كبيراً حول منح الموفقات الاستثمارية ووجود عدد من المخالفات الإدارية مع الجهات الحكومية المختصة وقرب بعض المواقع الجغرافية للمولات والأماكن خاصة أن بعض المولات تقع في مربع واحد وشارع واحد مما يسبب زخماً مرورياً هائلاً وسبب ارتفاعاً مهولاً في أسعار العقارات السكنية والعقارات التجارية في بغداد والذي قد يكون سعر المتر الواحد قرب مواقع المولات مرتفع جداً ويفوق أسعار سعر المتر الواحد عواصم عربية واجنبية مثل دبي ولندن، مسبباً لغطاً حول كيفية منح موفقات الإنشاء بشكل عشوائي مما يخلق سواء تخطيط في التصميم العمراني للعاصمة بغداد".

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