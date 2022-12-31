المركزي يختتم اخر شهر من العام 2022 ببيع 2.4 مليار دولار.. اقل بنسبة 35% عن الشهر الذي سبقه

2022/12/31 | 17:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي من مزاد العملة الصعبة خلال شهر كانون الاول الحالي أكثر من ملياري دولار في الشهر الاخير من العام الحالي منخفضة بنسبة 35% عن الشهر الذي سبقه.

وباع البنك المركزي خلال شهر كانون الاول الحالي في الايام التي فتح فيها مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي ملياري و409 مليون دولار.

وجاءت مبيعات الاسبوع الاول بواقع 813 مليون دولار، والثاني نحو 662 مليون دولار، والثالث 586 مليون دولار والرابع 348 مليون دولار.

اما في تشرين الثاني الماضي بلغت المبيعات 3.68 مليار دولار، مايعني ان المبيعات انخفضت في كانون الاول بنسبة 35% مقارنة بالشهر الماضي تشرين الثاني.

اما مقارنة بتشرين الاول الذي بلغت المبيعات فيه 4.9 مليار دولار فقد انخفضت مبيعات كانون الاول الشهر الاخير من السنة بنسبة 52% مقارنة بتشرين الاول اكتوبر من العام الجاري.

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