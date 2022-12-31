2022/12/31 | 17:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم السبت، جملة توجيهات خلال اجتماع الهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري، بينها توفير الدعم الكامل لأجهزة الاستخبارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني يصدر جملة توجيهات أمنية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني يصدر جملة توجيهات أمنية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).