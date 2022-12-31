أكاديمي أفغاني مزق شهاداته احتجاجاً على حظر تعليم النساء يتعهد محاربة النظام

2022/12/31 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المحاضر الأفغاني في تخصص الصحافة إسماعيل مشال خلال مقابلة مع فرانس برس في كابول في 30 كانون الأول/ديسمبر 2022 © ا ف ب/ارشيف كابول (أ ف ب) – تعهد أكاديمي أفغاني أثار عاصفة باستقالته وتمزيقه شهاداته مباشرة على التلفزيون احتجاجا على حظر التعليم الجامعي للنساء، محاربة النظام “حتى لو كلفني ذلك حياتي”.ومزق إسماعيل مشال، […]

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