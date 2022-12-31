وفاة بابا  الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر عن 95 عاما

2022/12/31 | 17:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البابا الراحل بنديكتوس السادس عشر في صورة من الارشيف تعود الى 27 تشرين الاول/اكتوبر 2010 في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.© ا ف ب/AFP/ارشيف فيليبو مونتيفورتي الفاتيكان (أ ف ب) – توفي البابا المستقيل الألماني بنديكتوس السادس عشر الذي فاجأ تنحيه العالم بأسره عام 2013، صباح السبت عن 95 عاما، كما أعلن الفاتيكان.وقال […]

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