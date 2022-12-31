عضو بالمالية النيابية: موازنة 2023 قد تتجاوز 180 تريليون دينار

2022/12/31 | 17:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

قال عضو لجنة المالية النيابية محمد نوري، السبت، إن وزارة المالية تعمل على إنجاز موازنة 2023 ووضع اللمسات الأخيرة للقانون، مبيناً أن المالية سترسل المسودة النهائية للقانون إلى مجلس الوزراء خلال الأيام المقبلة.

وأضاف نوري، أن "مسوّدة موازنة العام 2023 تشبه إلى حد ما الموازنات السابقة ولا يوجد اي تحديث او رؤية اقتصادية وفق الوفرة المالية للبلاد"، مردفا بالقول إنه "لا يوجد أي تغيير حقيقي في هذه الموازنة".

وتابع نوري في حديث لوكالة "شفق نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "وزارة المالية حسبت سعر برميل النفط ب 65 دولاراً، وأن المبلغ الإجمالي للقانون الموازنة قد يتجاوز 180 تريليون دينار".

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