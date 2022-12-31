المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري في لقاء خاص لـCNN بالعربية:

2022/12/31 | 17:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كرّمها مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44، بجائزة فاتن حمامة للتميز، تقديرًا لمسيرتها الفنية.ورغم تحقيقها نجاحات كبيرة في التلفزيون، إلا أنها تفضل لو كان رصيدها السينمائي، أعلى مما قدمته من أعمالٍ تلفزيونية.المخرجة المصرية كاملة أبو ذكري في لقاءٍ خاص لـ CNN بالعربية، يتناول مسيرتها التي بدأتها مطلع تسعينيات القرن الماضي..ما الذي أخرّ نتاجها السينمائي وجعله مقتصراً إلى الآن على 5 أفلام روائية طويلة، وفيلمين قصيرين؟ إلى ماذا تطمح سينمائيًا؟ وماهي الأعمال التي أرادت من خلالها تقديم شهادة عن مرحلة عايشتها في التاريخ المصري؟

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