شاهد ما يحدث امام مكتب لبيع تذاكر الخليجي في البصرة

2022/12/31 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يظهر قيام القوات الأمنية بتفريق طوابير الجماهير التي تقف أمام مكاتب بيع تذاكر مباريات بطولة خليجي 25.

تحرير: أ خ

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