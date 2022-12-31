مختص: الدولة تورطت بمنظومة

2022/12/31 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر الخبير الاقتصادي عامر الجواهري اليوم السبت، أن هنالك منظومة اخلاقية جديدة تشكلت لدى الحكومات والجمهور خلال السنوات القليلة الماضية المتمثلة باطلاق الوعود بالتعيين والتظاهر للحصول عليها.

وقال الجواهري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "موضوع التوظيف هو احدى العوامل التي أخرت الموازنة، ولم يكن هنالك حلا امام الحكومة بالرغم من انها تعلم أن هذه التعيينات ستكلفها مبالغ كبيرة".

واوضح أن "الاعداد الذين سيتعينون يصلون لنصف مليون شخص وهذه المبالغ ستكون على حساب الاستثمار".

وتحدث عن وجود "ضغوط سياسية كبيرة وضغوط الجمهور فهنالك مئات الالاف تم اعطاؤهم وعود، وتشكلت منظومة اخلاقية جديدة والحكومة تعد الجميع، وبدأوا يطالبون بالتعيين ومن ثم تبرز جهات جديدة تطالب ايضا بالتعيينات اسوة بغيرهم".

واعتبر أن هذه التعيينات ستكلف الحكومة كثيرًا وسيكون الانفاق عليها على حساب الاستثمار، ولا حل سوى الدخول بشراكة مع الشركات العالمية للاستثمار بالبنى التحتية والمشاريع، لان الدولة لم تعد قادرة على تمويل المشاريع الاستثمارية، ويجب البدء بتضمين هذه الفقرة في موازنة 2023 من الان".

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