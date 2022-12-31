شرطة الانبار

2022/12/31 | 17:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

يبدو أن مديرية المرور العامة ومديريات وزارة الداخلية عموما، تسابق الزمن وتشد "الهمة" خلال الاسابيع والايام الاخيرة من العام الجاري، باتخاذ اكبر عدد ممكن من الاجراءات والعقوبات ضد اصحاب العجلات والدراجات النارية و"التكتك"، لتتمكن من اصدار تقاريرها "مستبشرة" بتحقيق إيرادات مالية كبيرة خلال العام 2022 عبر الغرامات.

ورصد عدد كبير من سائقي العجلات والدراجات والتكتك تشديد مفارز المرور اجراءاتها ضدهم ووفق قوانين واليات مستحدثة وغير مسبوقة وبمبررات مختلفة، حتى وصل بها الحال الى حجز الدراجات المركونة في المنازل وامامها، ولم تكتف بمحاسبة السائقين في الشوارع العامة، وهو اجراء غريب وغير مسبوق ولايوجد سند قانوني له.

وقال احد عاملي التوصيل في محافظة الانبار، في رسالة وردت لـ(بغداد اليوم)، إن دراجته تم الاستيلاء عليها من قبل شرطة قضاء حديثة في محافظة الانبار، مبينا انه يعمل عامل توصيل ويعيش على دراجته لاطعام عائلة من 9 نفرات برقبته، وقامت مرور حديثة بحجز الدراجة بالرغم من انها كانت مركونة في منزلي ولم يكن يتجول بها في الشارع.

واضاف ان "دراجتي كانت مركونة في المنزل ومنزلنا لايحتوي على سياج خارجي، وعندما خرجت لم اجد الدراجة".

واضاف: "ظننت انها قد سرقت ولكن بعد البحث عن الموضوع اكتشفت ان دورية من الشرطة مرت امام المنزل ووجدت الدراجة فقامت باخذها وحجزها"، مستغربًا بالقول: "ايعقل ان تقوم دورية شرطة باخذ دراجة من داخل منزل؟".

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