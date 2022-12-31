2022/12/31 | 18:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4UoZCQO24u4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استقبال العام الجديد 2023 في محافظة الانبار) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استقبال العام الجديد 2023 في محافظة الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).